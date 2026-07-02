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mediocampista lesionado

Baja en Brasil: Lucas Paquetá no estará disponible para el partido con Noruega en octavos del Mundial

Titular en el centro del campo junto a Casemiro y Bruno Guimarães, Lucas Paquetá sufrió una lesión muscular en el posterior del muslo izquierdo en el último partido.

Foto: AFP. Lucas Paquetá, Brasil.

Foto: AFP. Lucas Paquetá, Brasil.

El mediocampista Lucas Paquetá será baja de Brasil para el partido de octavos de final del Mundial 2026 el domingo contra Noruega, dijo este jueves a la AFP una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

No se descarta que el centrocampista del Flamengo reaparezca en el torneo únicamente si la selección clasifica a la final el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, agregó la fuente.

Titular en el centro del campo junto a Casemiro y Bruno Guimarães, Lucas Paquetá sufrió una lesión muscular en el posterior del muslo izquierdo en la agónica victoria 2-1 ante Japón el lunes en Houston.

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El futbolista está bajo tratamiento intensivo desde entonces y es la única baja completamente segura de Carlo Ancelotti para el duelo en el MetLife Stadium contra los vikingos de Erling Haaland.

El atacante Raphinha, lesionado del muslo derecho desde el segundo partido de la fase de grupos, ante Haití, ya ha empezado a hacer algunas actividades físicas al margen del resto de sus compañeros.

En caso de necesidad, y según su evolución hasta el domingo, podría estar en el banco de suplentes, agregó la fuente.

Los pentacampeones mundiales entrenaron la mañana de este jueves bajo un fuerte sol en el complejo de entrenamiento Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey, donde el termómetro marcó una temperatura de 36 grados y una sensación térmica de 41 °C.

Además de Lucas Paquetá y Raphinha, el delantero Rayan se ausentó de los quince minutos de práctica abierta a los periodistas.

El juvenil de 19 años, reemplazo del extremo del FC Barcelona, hizo trabajo de cargas en el gimnasio y no debería problemas para el cotejo del domingo.

La gran incógnita de Brasil es quién reemplazará a Lucas Paquetá: si Ancelotti opta por un sustituto natural, como Danilo Santos, o modifica el esquema táctico para incluir a un atacante, como Endrick o Gabriel Martinelli.

FUENTE: AFP.

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