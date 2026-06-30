Brasil: beba de un año fue hallada sola gateando en la calle de madrugada

Una bebé de aproximadamente un año fue encontrada en la madrugada sola, gateando por la calle y en pañales, en una avenida del barrio Barramares, en Vila Velha, en la región de la Gran Vitória, en Brasil.

La pequeña avanzó cerca de 130 metros hasta que fue vista por un motociclista, que inicialmente pensó que se trataba de un animal, pero al acercarse comprobó que era una beba y pidió ayuda a los vecinos.

Los residentes la asistieron rápidamente, la abrigaron porque estaba fría y dieron aviso a la Policía Militar, que llegó al lugar y luego entregó a la niña al Consejo Tutelar.

Las imágenes de cámaras de seguridad confirmaron que la bebé estuvo sola en la calle durante la madrugada.

Horas después la madre, de 34 años, se presentó ante la policía y fue detenida por abandono de de su hija. Según su declaración, había salido a una fiesta y dejó la beba al cuidado de su hijo adolescente de 15 años.

La menor permanece bajo resguardo institucional mientras la Justicia decide su situación de custodia.