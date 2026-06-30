RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIDEO

Brasil: beba de un año fue hallada sola gateando en la calle de madrugada

La beba fue captada por las cámaras de seguridad del barrio, en la región de Gran Vitória, en Brasil. La vio un hombre en moto y con los vecinos llamaron a la Policía. La madre quedó detenida.

beba-brasil-calle-sola-foto-captura-cámara-seguridad

Una bebé de aproximadamente un año fue encontrada en la madrugada sola, gateando por la calle y en pañales, en una avenida del barrio Barramares, en Vila Velha, en la región de la Gran Vitória, en Brasil.

La pequeña avanzó cerca de 130 metros hasta que fue vista por un motociclista, que inicialmente pensó que se trataba de un animal, pero al acercarse comprobó que era una beba y pidió ayuda a los vecinos.

Los residentes la asistieron rápidamente, la abrigaron porque estaba fría y dieron aviso a la Policía Militar, que llegó al lugar y luego entregó a la niña al Consejo Tutelar.

brasil logra agonica clasificacion a octavos del mundial tras vencer 2-1 a japon
Seguí leyendo

Brasil logra agónica clasificación a octavos del Mundial tras vencer 2-1 a Japón

Las imágenes de cámaras de seguridad confirmaron que la bebé estuvo sola en la calle durante la madrugada.

Horas después la madre, de 34 años, se presentó ante la policía y fue detenida por abandono de de su hija. Según su declaración, había salido a una fiesta y dejó la beba al cuidado de su hijo adolescente de 15 años.

La menor permanece bajo resguardo institucional mientras la Justicia decide su situación de custodia.

Temas de la nota

Lo más visto

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
Canelones, ruta 6

Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
en camino las garzas

Murió un hombre de 70 años al volcar la camioneta que conducía y en la que viajaba con su hijo en Rocha
En rosario, colonia

Un niño de 12 años murió luego de que otro menor le disparara mientras manipulaba el arma de su madre policía
temblor en caracas

Fuerte réplica en Venezuela este lunes tras el doble terremoto del miércoles; hay cerca de 1.500 muertos
DIRECTOR DE SELECCIONES

Jorge Giordano dijo que los jugadores solo le pidieron a Bielsa entrenar "todos juntos", lo otro "no tiene pies ni cabeza"

Te puede interesar

Foto: Subrayado. 
Montevideo

Doble homicidio en el barrio Lavalleja Sur: dos hermanos de 35 y 28 años fueron atacados a tiros
Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Policía trabaja en escena del homicidio este martes de mañana.
Homicidio en montevideo

Ataque a balazos contra un hombre termina en homicidio en el barrio Pérez Castellanos
Yamandú Orsi asume este martes la presidencia rotativa del Mercosur video
CUMBRE EN PARAGUAY

Yamandú Orsi asume este martes la presidencia rotativa del Mercosur

Dejá tu comentario