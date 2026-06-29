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TRAS LOS TERREMOTOS

Ayuda humanitaria de Uruguay a Venezuela se está preparando para la etapa de reconstrucción, dijo Lubetkin

Ahora, "quienes tienen que ir son los países especializados en acción contra terremotos, que es lo que nosotros no sabemos", indicó el canciller.

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El Mercosur arrobará una resolución de solidaridad con Venezuela este martes durante la cumbre en Paraguay. Además se está preparando ayuda para la segunda etapa de reconstrucción del país.

“No somos optimistas de que no aparezcan otros uruguayos, en la medida que vayan pasando los días y no se vayan rescatando a quienes están al fondo de las piedras, naturalmente va a haber menos chances a que vivan”, sostuvo Lubetkin.

“Nos podemos encontrar situaciones muy indeseables porque hay muchos uruguayos que viven hace muchísimos años en Venezuela”, indicó.

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Embajada de Venezuela y Manos Veneguayas trabajan para recibir donaciones para damnificados del terremoto

Sobre la ayuda humanitaria que planifica enviar Uruguay, están evaluando cómo transportarla. “Estamos viendo porque nuestros Hércules están en mantenimiento, pero el Ministerio de Defensa ha decidido acelerar el mantenimiento y ojalá en pocos días tengamos uno para poder volar y transportar lo que se está recogiendo a nivel popular y lo que el Ministerio de Defensa y el de Salud brindarán”, señaló.

“Hoy tuve un diálogo con el canciller de Venezuela, y con él acordamos que Uruguay va a ayudar, pero no de forma inmediata, porque quienes tienen que ir son los países especializados en acción contra terremotos, que es lo que nosotros no sabemos, pero sí acordamos que nosotros nos vamos a preparar rápidamente para la segunda fase, que tiene que ver con la reconstrucción”, añadió.

VENEZUELA LUBETKIN

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