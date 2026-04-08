Rachas de viento superaron los 110 km/h en medio del temporal: mirá dónde se registraron las más fuertes

Foto: FocoUy

Las rachas de viento más intensas durante el temporal se registraron en San Jacinto, en Canelones, donde alcanzaron los 111 km/h a las 2:00 de este miércoles, según datos de Inumet.

En Atlántida, también en Canelones, las rachas llegaron a 106 km/h, con registros a las 23:00 del martes y a las 2:00 del miércoles. En Santa Teresa, Rocha, el viento alcanzó los 103 km/h a las 8:00 del miércoles.

En Maldonado, Laguna del Sauce registró 102 km/h a las 2:00 del miércoles, mientras que en Punta del Este se midieron 100 km/h a la 1:00 del mismo día.

image Los datos corresponden al período entre las 00:00 del martes y las 10:00 del miércoles.