Aviones Airbus comienzan a normalizar servicios tras alerta que afectó vuelos en todo el mundo

La alerta que envió Airbus a todas las aerolíneas fue por un aterrizaje de emergencia a fines de octubre que podría haber sido producido por una falla de los equipos afectados por radiación solar masiva.

Aviones Airbus. Foto: AFP

Miles de aviones de la compañía Airbus se vieron obligados a cancelar sus vuelos durante horas tras una advertencia de que la radiación solar podría interferir con los sistemas computarizados de control de vuelo.

La empresa europea informo el viernes que unas 6.000 aeronaves A320 fueron afectadas por una actualización del software después de analizar un aterrizaje de emergencia ocurrido el 30 de octubre en un vuelo comercial de Jetblue entre Cancún y Newark, en Estados unidos.

La aeronave sufrió una pérdida de altitud causada por un error de datos en el sistema de ubicación, uno de los ordenadores que gobierna las superficies de control del aparato.

AFP
La tripulación se vio obligada a desviar el avión y efectuar un aterrizaje de emergencia en Tampa, Florida.

Airbus anunció que la intensa radiación solar durante el vuelo habría alterado parámetros esenciales para la gestión de los mandos, afectando a aviones que habían recibido recientemente una actualización de software.

Con este precedente la compañía optó por actuar con precaución y solicitó a las aerolíneas aplicar modificaciones de manera inmediata para prevenir nuevos incidentes.

Las actualizaciones de software ya fueron implementadas virtualmente durante la noche del vienes y los aviones Airbus comienzan a normalizar su servicios.

FUENTE: AFP

