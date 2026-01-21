Avanza el armado de la montaña rusa del Parque Rodó, que será inaugurada en febrero: mirá las imágenes

Avanzan los trabajos de montaje de la nueva montaña rusa del Parque Rodó .

Según pudo saber Subrayado, está previsto que la atracción se inaugure a fines de enero o principios de febrero.

El miércoles pasado se quedó activa la torre con una caída libre de 27 metros de altura, y el Gusano Loco renovado.

Ahora queda pendiente inaugurar el juego conocido como Final sprint. También Spin, una atracción giratoria; Saltamontes, un juego con movimientos al ritmo de la música; y UFO, un disco que gira al tiempo que se desplaza.

El administrador del parque contó días atrás que son juegos nuevos a estrenar y que nunca han estado en Uruguay.

Además aclaró que la seguridad será una prioridad, ya que a la entrada de cada juego se colocará un cartel con recomendaciones para el uso de cada atracción, con la altura mínima requerida, entre otras medidas.

Se estima que unas 6.000 o 7.000 personas asisten al Parque Rodó en un día concurrido.

En verano, este punto tradicional de la ciudad funciona desde las 17:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada.

