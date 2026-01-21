RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Avanza el armado de la montaña rusa del Parque Rodó, que será inaugurada en febrero: mirá las imágenes

Otros juegos que restan inaugurar son el Gusano Loco (renovado), el Final sprint, Spin, Saltamontes y UFO, estos últimos nuevos a estrenar.

Según pudo saber Subrayado, está previsto que la atracción se inaugure a fines de enero o principios de febrero.

El miércoles pasado se quedó activa la torre con una caída libre de 27 metros de altura, y el Gusano Loco renovado.

ute deslindo responsabilidad en la falla del juego caida libre del parque rodo, el dia de su inauguracion
Seguí leyendo

UTE deslindó responsabilidad en la falla del juego Caída Libre del Parque Rodó, el día de su inauguración

Ahora queda pendiente inaugurar el juego conocido como Final sprint. También Spin, una atracción giratoria; Saltamontes, un juego con movimientos al ritmo de la música; y UFO, un disco que gira al tiempo que se desplaza.

El administrador del parque contó días atrás que son juegos nuevos a estrenar y que nunca han estado en Uruguay.

Además aclaró que la seguridad será una prioridad, ya que a la entrada de cada juego se colocará un cartel con recomendaciones para el uso de cada atracción, con la altura mínima requerida, entre otras medidas.

Se estima que unas 6.000 o 7.000 personas asisten al Parque Rodó en un día concurrido.

En verano, este punto tradicional de la ciudad funciona desde las 17:00 horas hasta la 1:00 de la madrugada.

