Nacional le ganó a Cerro 4 a 0, en un partido que terminó con incidentes en tribunas

Nacional le ganó este domingo a Cerro en la última fecha del Torneo Apertura.

A los 20 minutos primero de jugada, y a los 25 de penal, Maxi Gómez hizo los dos goles para el tricolor y el partido quedó 2 a 0 en el primer tiempo.

También el tercero fue suyo. En el segundo tiempo, a los 17 minutos, de penal.

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Hubo un cuarto gol, de jugada, que lo anotó el coloniense Pavel Núñez.

El partido se jugó en el Gran Parque Central, con Alberto Feres como árbitro, que terminó el partido en el alargue del segundo tiempo, tras incidentes en la hinchada de Cerro, que implicó la presencia de la Guardia Republicana para escoltar a la seguridad privada, que era atacada por los parciales.

El tricolor venía sin ganar los últimos dos partidos, ante Albión y Danubio. Tuvo cuatro victorias en las 14 fechas jugadas del torneo.

Seguí el desarrollo del partido:

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Los equipos iniciales: