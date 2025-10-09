Automotora advierte por una estafa que utiliza nombre e imágenes de la empresa para cometer engaño a clientes

Una automotora del departamento de Rocha denuncia haber sido víctima de estafa. Según explicaron desde el local a Subrayado, los delincuentes utilizan la imagen de la empresa como parte de la maniobra.

"Están usando nuestro logo, nuestro nombre de la empresa y nuestros vehículos publicados, para estafar a la gente", dijo Ali de los Santos, de la automotora.

Señaló que se hacen pasar por ellos, contactan posibles clientes y les dicen que tienen un crédito al que se puede acceder con una seña de unos 1000 dólares o más. "Piden que depositen a una cuenta Mi dinero, cosa que la automotora no hace, ya que nosotros no trabajamos con cuentas personales, trabajamos con una cuenta de la empresa, y siempre es por banco", aclaró.

Estiman que la maniobra ha sido por unos 20.000 dólares en total. "Las estafas siguen", advirtieron desde la automotora.

