RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN ROCHA

Automotora advierte por una estafa que utiliza nombre e imágenes de la empresa para cometer engaño a clientes

Estiman que la maniobra ha sido por unos 20.000 dólares en total. "Las estafas siguen", advirtieron desde la automotora.

automotora-estafa-rocha

Una automotora del departamento de Rocha denuncia haber sido víctima de estafa. Según explicaron desde el local a Subrayado, los delincuentes utilizan la imagen de la empresa como parte de la maniobra.

"Están usando nuestro logo, nuestro nombre de la empresa y nuestros vehículos publicados, para estafar a la gente", dijo Ali de los Santos, de la automotora.

Señaló que se hacen pasar por ellos, contactan posibles clientes y les dicen que tienen un crédito al que se puede acceder con una seña de unos 1000 dólares o más. "Piden que depositen a una cuenta Mi dinero, cosa que la automotora no hace, ya que nosotros no trabajamos con cuentas personales, trabajamos con una cuenta de la empresa, y siempre es por banco", aclaró.

desbaratan banda extranjera que se hacia pasar por mecanicos: hay dos condenados y una mujer requerida
Seguí leyendo

Desbaratan banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer requerida

Estiman que la maniobra ha sido por unos 20.000 dólares en total. "Las estafas siguen", advirtieron desde la automotora.

Temas de la nota

Lo más visto

Culminan los trámites de habilitación y comienza la venta al público de la llamada droga mágica para adelgazar
OZEMPIC EN URUGUAY

Culminan los trámites de habilitación y comienza la venta al público de la llamada "droga mágica para adelgazar"
PATRONAL APLICA CARNÉ POR PUNTOS

Taxista protagonizó incidente de tránsito y fue derivado a un curso "para mejorar en el manejo de la ira"
INDDHH CONSTATÓ OMISIONES 

"No hemos tenido paz pensando que era evitable", dijo madre de Milagros Chamorro
MONTEVIDEO

Jerarca explicó nuevas medidas de no estacionar ni detenerse en lugares controlados con cámaras
AMBOS CON PRISIÓN

Policía retirado y su hijo fueron imputados por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero

Te puede interesar

Penadés en audiencia judicial, setiembre. Foto: Subrayado. video
NUEVA INSTANCIA JUDICIAL

Gustavo Penadés seguirá en prisión preventiva: para la jueza tuvo un "acercamiento intimidante" a un testigo
Soledad Suárez afirmó que Penadés hace exhibición de poder y que resulta obviamente intimidatorio para víctimas video
Policiales

Soledad Suárez afirmó que Penadés hace "exhibición de poder" y que "resulta obviamente intimidatorio" para víctimas
Es un disparate, dijo abogada de Penadés tras negativa de prisión domiciliaria
NUEVA INSTANCIA JUDICIAL

"Es un disparate", dijo abogada de Penadés tras negativa de prisión domiciliaria

Dejá tu comentario