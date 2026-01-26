Un siniestro de tránsito entre un taxi y un auto terminó con este último volcado en la vía pública. No hubo heridos.
Auto que no respetó semáforo se dio vuelta tras embestir a un taxi, en Cordón
El conductor del taxi dijo a Subrayado que venía por Arenal Grande y cruzó cuando el semáforo estaba en verde, pero el auto no respetó la señal.
El accidente tuvo lugar en avenida Uruguay y Arenal Grande, en el barrio Cordón.
Ninguno de sus ocupantes sufrió lesiones.
La Policía analiza las cámaras de vigilancia del lugar.
