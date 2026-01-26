Auto que no respetó semáforo se dio vuelta tras embestir a un taxi, en Cordón

Un siniestro de tránsito entre un taxi y un auto terminó con este último volcado en la vía pública. No hubo heridos.

El accidente tuvo lugar en avenida Uruguay y Arenal Grande, en el barrio Cordón.

El conductor del taxi dijo a Subrayado que venía por Arenal Grande y cruzó cuando el semáforo estaba en verde, pero el auto no respetó la señal.

Ninguno de sus ocupantes sufrió lesiones. La Policía analiza las cámaras de vigilancia del lugar. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2015927812654281083&partner=&hide_thread=false Siniestro de tránsito en Cordón: un auto volcó tras no respetar semáforo y chocar a un taxi. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/Ig0QcSwNCE — Subrayado (@Subrayado) January 26, 2026

Temas de la nota auto

taxi

Cordón