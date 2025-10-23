RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN CORONEL RAÍZ

Choque múltiple en ruta 102 con tres camiones, dos camionetas y dos autos dejó varios lesionados

Pese a las características del siniestro no se registran lesiones de entidad, informó la Policía Caminera. El siniestro ocurrió en el kilómetro 39 a la altura de Coronel Raíz.

choque-coronel-raiz-1
choque-coronel-raiz-2

Un siniestro de tránsito múltiple por un caballo suelto involucró a siete vehículos y dejó varias personas lesionadas. El hecho ocurrió minutos antes de las 15 horas de este jueves en el kilómetro 39 de la ruta 102, a la altura de Coronel Raíz.

Por el cruce del equino por la ruta varios vehículos comenzaron a descender la velocidad, pero un camión no pudo advertir la situación y provocó una colisión múltiple y en cadena.

El vocero de Policía Caminera informó que cuatro personas sufrieron lesiones (ninguna de entidad), tres personas resultaron ilesas y siete vehículos fueron los involucrados, tres camiones, tres autos y una camioneta.

