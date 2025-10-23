Un siniestro de tránsito múltiple por un caballo suelto involucró a siete vehículos y dejó varias personas lesionadas. El hecho ocurrió minutos antes de las 15 horas de este jueves en el kilómetro 39 de la ruta 102, a la altura de Coronel Raíz.
Choque múltiple en ruta 102 con tres camiones, dos camionetas y dos autos dejó varios lesionados
Pese a las características del siniestro no se registran lesiones de entidad, informó la Policía Caminera. El siniestro ocurrió en el kilómetro 39 a la altura de Coronel Raíz.
Por el cruce del equino por la ruta varios vehículos comenzaron a descender la velocidad, pero un camión no pudo advertir la situación y provocó una colisión múltiple y en cadena.
Tres camiones, dos camionetas y dos autos se vieron involucrados en el choque múltiple, según constató en el lugar personal de Policía Caminera.
Seguí leyendo
Choque en el Centro: camioneta se dio vuelta tras impactar contra un taxi; pasajera sufrió politraumatismos leves
El vocero de Policía Caminera informó que cuatro personas sufrieron lesiones (ninguna de entidad), tres personas resultaron ilesas y siete vehículos fueron los involucrados, tres camiones, tres autos y una camioneta.
Temas de la nota
Lo más visto
en la aguada
Balearon a un barrendero de la IMM y caminó 10 cuadras herido, en busca de sus compañeros
MERCADO EXTERNO
Presidente de INAC sobre carne devuelta por China: "El problema es si eso genera posibles desprestigios de Uruguay"
DESDE LA MADRUGADA
Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y precipitaciones puntualmente abundantes
DIJO QUE BUSCARÁ HABLAR CON PRESIDENCIA
Mario Cardama asegura que puede conseguir "otra garantía" y que "no es necesario por eso ejecutar el contrato"
ANUNCIÓ YAMANDÚ ORSI
Dejá tu comentario