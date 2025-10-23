Choque múltiple en ruta 102 con tres camiones, dos camionetas y dos autos dejó varios lesionados

Un siniestro de tránsito múltiple por un caballo suelto involucró a siete vehículos y dejó varias personas lesionadas. El hecho ocurrió minutos antes de las 15 horas de este jueves en el kilómetro 39 de la ruta 102, a la altura de Coronel Raíz.

Por el cruce del equino por la ruta varios vehículos comenzaron a descender la velocidad, pero un camión no pudo advertir la situación y provocó una colisión múltiple y en cadena.

Tres camiones, dos camionetas y dos autos se vieron involucrados en el choque múltiple, según constató en el lugar personal de Policía Caminera.

El vocero de Policía Caminera informó que cuatro personas sufrieron lesiones (ninguna de entidad), tres personas resultaron ilesas y siete vehículos fueron los involucrados, tres camiones, tres autos y una camioneta. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1981472383568396551&partner=&hide_thread=false Siniestro múltiple: está colapsada la ruta 102. Un caballo causó el accidente. Informa @eugescogna pic.twitter.com/u0npG4iwYH — Subrayado (@Subrayado) October 23, 2025