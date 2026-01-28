RECIBÍ EL NEWSLETTER
ARROYO CORRALES

Auto despistó y cayó de un puente en Rivera: quedó sumergido y un hombre de 86 años murió

Un niño de seis años y sus padres fueron rescatados con vida del mismo vehículo. El jefe de Policía habló de varias hipótesis sobre las causas del siniestro.

Un hombre de 86 años falleció en un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en la ruta 27, a las 8:15 de la mañana del martes. Las cusas del siniestro son investigadas por las autoridades departamentales de Rivera.

Iban dos vehículos hacia un paseo en las afueras de Rivera. Uno de estos, que iba detrás, despistó y cayó debajo del puente del arroyo Corrales. La carrocería quedó sumergida.

Quienes circulaban en el vehículo que viajaba adelante se percataron de lo ocurrido, por lo que una persona que iba de acompañante “baja, corre hacia el lugar, se precipita hacia las aguas, y logra rescatar con vida a la conductora, a la pareja de la misma que iba delante con el cinturón puesto, al hijo de seis años que viajaba detrás. Al tío abuelo de 86 años lo logra rescatar del lugar, pero ya inconsciente”, informó el jefe de Policía, Germán Suárez.

Son varias las hipótesis que manejan las autoridades sobre las causas del siniestro, como el sol, las condiciones del camino, la falta de barandas, aunque también restan pericias sobre el vehículo.

