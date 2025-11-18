RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN EL SENADO UNA Y EN DIPUTADOS OTRA

Lazo será interpelada el 10 de diciembre por Cardama y Mahía por la Jutep el 16

A pedido de Lazo se cambió el día de su interpelación en el Senado por Cardama, del lunes 8 pasó para el miércoles 10. En Diputados, la interpelación al ministro Mahía por el fallo de la Jutep sobre Danza será el 16.

Sandra-Lazo-José-Carlos-Mahía

La ministra de Defensa Sandra Lazo pidió cambiar el día de su interpelación en el Senado por el caso Cardama, y del lunes 8 de diciembre pasó para el miércoles 10.

Para ese miércoles 10 estaba prevista la interpelación al ministro de Educación José Carlos Mahía por el fallo de la Jutep en el caso Álvaro Danza, el presidente de ASSE. Pero el titular del MEC no podrá ese día por temas de salud y el llamado a sala se concretará el martes 16.

La ministra Lazo dijo este martes que se había enterado por la prensa que su interpelación sería el 8.

lubetkin se reunio con el canciller argentino; pablo quirno visitara uruguay con el gobernador de entre rios
Lubetkin se reunió con el canciller argentino; Pablo Quirno visitará Uruguay con el gobernador de Entre Ríos

"Nadie se comunicó conmigo oficialmente, diríamos, y eso es un cambio también. En este país siempre nos comunicábamos oficialmente. Me enteré por la prensa que iba a ser el 8 de diciembre. Y es absolutamente válida la interpelación desde el punto de vista del contralor que ejerce el Parlamento, pero bueno, esas formas cambian también", dijo Lazo este martes en rueda de prensa.

Antes, el lunes 24 de noviembre a las 10 de la mañana, será la interpelación a la ministra de Salud Cristina Lustemberg por la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza. La oposición pide su renuncia tras meses de trabajar para mutualistas privadas que contratan con ASSE.

Finalmente, y pese al fallo favorable de la Jutep, Danza renunció a sus actividades privadas y sigue como presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

