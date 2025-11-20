Aumentó este jueves la tarifa del taxi en Montevideo

Un incremento en la tarifa del taxi en Montevideo rige desde la última medianoche: el valor diurno subió $4 cada $100, informó a Subrayado el presidente de la gremial, Óscar Dourado.

Y tomando esa referencia, la tarifa nocturna y de feriados es un 20% más cara.

Dourado señaló que hace 13 meses la tarifa no aumentaba y que, para acompañar los incrementos de precios en la economía, fue necesario el ajuste.

Seguí leyendo Autoridades de la salud investigan un posible foco de sarampión en una zona rural de Río Negro

En la capital la tarifa del taxi está regulada y el sistema se basa en fichas (tramos). El taxímetro va marcando fichas según distancia y tiempo detenido.

Hay tarifa diurna y nocturna, y recargos como traslado al aeropuerto o al puerto, equipaje o viajes fuera del departamento.