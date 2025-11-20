RECIBÍ EL NEWSLETTER
transporte

Aumentó este jueves la tarifa del taxi en Montevideo

El presidente de la gremial del taxi, Óscar Dourado, dijo a Subrayado que hace 13 meses que la tarifa del taxi en Montevideo permanecía incambiada.

taxis-generica-y-omnibus-cutcsa-transporte.jpg

Un incremento en la tarifa del taxi en Montevideo rige desde la última medianoche: el valor diurno subió $4 cada $100, informó a Subrayado el presidente de la gremial, Óscar Dourado.

Y tomando esa referencia, la tarifa nocturna y de feriados es un 20% más cara.

Dourado señaló que hace 13 meses la tarifa no aumentaba y que, para acompañar los incrementos de precios en la economía, fue necesario el ajuste.

En la capital la tarifa del taxi está regulada y el sistema se basa en fichas (tramos). El taxímetro va marcando fichas según distancia y tiempo detenido.

Hay tarifa diurna y nocturna, y recargos como traslado al aeropuerto o al puerto, equipaje o viajes fuera del departamento.

