Aumentó el precio de cigarros y tabaco por incremento del Imesi decretado por el Poder Ejecutivo

Entró en rigor el aumento del precio de cigarros y tabaco por el incremento del Impuesto Específico Interno ( Imesi ), decretado por el gobierno.

El aumento entró en rigor desde el 8 de enero y este impuesto forma parte de la política de impuestos al tabaco que se aplica en el inicio de cada año desde hace dos décadas y que ha generado un aumento real cercano al 123% y 84 % en la caja de cigarros.

En este caso la suba del Imesi de una cajilla de 20 cigarros pasó de 107,14 pesos a 111, 96, lo que representa un incremento del 5%. Por su parte, el Imesi del tabaco pasó de 47,72 pesos a 49,87 generando una suba de un 4,5%. En promedio, el aumento se da entre 5 a 10 pesos.

Seguí leyendo Casi la mitad de la venta de cigarrillos es de contrabando, dice asesor de quiosqueros: "Estamos para desaparecer"

Por eso, salvo excepciones en cuanto a marcas de cigarrillos, la cajilla de 10 unidades tiene el valor de $120, de 14 unidades $175 y las de 20 unidades $230

El tabaco, en todas sus marcas, que contiene 45 gramos pasaron a un precio de $160.

Mientras tanto, los cigarrillos con cápsulas, las 10 unidades se situaron en $125 mientras que las 20 aumentaron a $240.

El decreto en esta ocasión fue firmado por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone.