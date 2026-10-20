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PROYECTAN 73.000 VEHÍCULOS

Aumentó 81% la cantidad de vehículos en el Puerto de Montevideo este semestre con respeto al inicio del año

Las autoridades explican el incremento por el crecimiento de las exportaciones, tránsito e importación principalmente de eléctricos, previo al ajuste del IMESI que comienza a regir en enero de 2027.

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La cantidad de vehículos en el Puerto de Montevideo aumentó 81% en este semestre con respeto al inicio del año.

Según datos de la Administración Nacional de Puerto (ANP), en el primer semestre hubo 40.255 vehículos en la terminal portuaria capitalina y para el segundo semestre la proyección es de 73.000.

La gerenta de Comercialización de la ANP, Ana Rey, dijo que en promedio se reciben más de 12.000 vehículos por mes, con escalas de cuatro a cinco barcos por semana que requieren espacio.

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La logística implica el desembarco del vehículo, la realización de los trámites aduaneros y luego el transporte en camiones cigüeña hacia depósitos fiscales para la entrega. Esos camiones deben circular en determinado horario, pero la situación hizo que se habilitaran salidas nocturnas de vehículos en coordinación con el Ministerio de Transporte (MTOP) y Aduanas.

"Hay un proceso normal logístico de evacuación, de la operativa, que se duplicó", indicó Rey.

El crecimiento se produce por aumento de exportaciones, tránsito e importación principalmente de eléctricos, previo al ajuste del IMESI que comienza a regir en enero de 2027.

La subgerenta de Operaciones de la ANP, Isabel Vázquez, sostuvo que el movimiento de vehículos es dinámico. Por ejemplo, el último barco que escaló en Montevideo descargó 2.200 vehículos en el puerto y 800 subieron a la embarcación con otro destino, el Puerto de Zárate.

Rey dijo que la terminal uruguaya trabaja para ser un puerto de tránsito para los vehículos. El 20% de los vehículos que llega al país sigue hacia Asunción en Paraguay o Zárate en Argentina.

"Hubo un crecimiento de la importación por la demanda de la movilidad eléctrica, sumado a aspectos impositivos, y desde julio, en forma sostenida, se ha aumentado el movimiento", indicó.

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