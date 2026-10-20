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SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Justicia de Bolivia resolvió que Tatiana Marset vuelva a la cárcel; la audiencia fue desde la clínica donde está internada

“Se le ha revocado la detención domiciliaria, se le ha impuesto otra vez la detención preventiva”, manifestó el fiscal del caso.

El Deber

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Tatiana Marset volverá a la cárcel, cuando sea dada de alta, definió la Justicia de Bolivia este lunes.

Esta decisión viene luego de un informe policial que indica que la uruguaya incumplió las medidas cautelares, al asistir a una feria ganadera, en horario en el que debería estar en su casa bajo arresto domiciliario.

La audiencia, que fue suspendida en tres oportunidades ante la situación de salud de la hermana de Sebastián Marset, se desarrolló finalmente en la sala de la clínica privada de Santa Cruz de la Sierra, donde esta permanece internada.

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Bolivia: Tatiana Marset está bajo orden de aprehensión, con custodia policial mientras continúa internada

El informe en el que se basó la decisión de la Justicia tiene fotografías, datos de ubicación y coordenadas que evidencian el incumplimiento de la joven, señala El Deber, periódico de Bolivia, citando al fiscal del caso, Iván Ortiz.

“Se le ha revocado la detención domiciliaria, se le ha impuesto otra vez la detención preventiva”, manifestó Ortiz, al señalar que la medida se adoptó en aplicación del artículo 247 del Código de Procedimiento Penal.

Tatiana Marset fue detenida en los operativos que permitieron capturar a su hermano. La uruguaya es investigada por delitos de tráfico ilícito de armas y asociación para delinquir.

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