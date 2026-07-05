Aumentó 7,8% la tarifa del taxi en todo el país por incremento del gasoil entre abril y junio

Las tarifas del taxi en todo el país suben a partir de esta madrugada luego de más de un año sin ajustes.

El presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, confirmó a Subrayado que el aumento es del 7,8%.

Se trata del primer aumento en un año y medio sin ajustes, e informan que se debe al incremento en los combustibles de los últimos tres meses.

El gasoil subió en abril, mayo y junio, y bajó en julio.

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