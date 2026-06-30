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MONTEVIDEO

Auto chocó con un taxi y se dio a la fuga; chofer y pasajera resultaron lesionados

El siniestro ocurrió en la esquina de Granaderos y Santa Ana, en el barrio Cerrito de Montevideo.

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Choque entre un taxi y un auto dejó dos lesionados en el barrio Cerrito.

En la tarde de este martes, en la esquina de Granaderos y Santa Ana, un taxi que iba con pasaje chocó con un auto, que se dio a la fuga de la escena.

La pasajera del taxi así como el conductor resultaron lesionados.

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Hubo unos 50 disparos en un enfrentamiento en el barrio Las Acacias; no hay lesionados

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