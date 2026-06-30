Choque entre un taxi y un auto dejó dos lesionados en el barrio Cerrito.
Auto chocó con un taxi y se dio a la fuga; chofer y pasajera resultaron lesionados
El siniestro ocurrió en la esquina de Granaderos y Santa Ana, en el barrio Cerrito de Montevideo.
En la tarde de este martes, en la esquina de Granaderos y Santa Ana, un taxi que iba con pasaje chocó con un auto, que se dio a la fuga de la escena.
La pasajera del taxi así como el conductor resultaron lesionados.
Seguí leyendo
Hubo unos 50 disparos en un enfrentamiento en el barrio Las Acacias; no hay lesionados
Lo más visto
Canelones, ruta 6
Una joven de 27 años y una adolescente de 15 murieron, y un niño está grave tras ser atropellados por un ómnibus cuando iban en moto
AJUSTE DE TARIFAS
Ursea publicó precios de referencia de combustibles para julio: baja de casi $6 en naftas y suba de $1 en gasoil
BELL ENTRE ORTICOCHEA Y ASTENGO
Asesinaron de varios disparos a un hombre en un taller de reparación en la zona de Sayago y otro resultó herido
en camino las garzas
Murió un hombre de 70 años al volcar la camioneta que conducía y en la que viajaba con su hijo en Rocha
TARIFAS PARA JULIO
Dejá tu comentario