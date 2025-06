Aumentan casos y muertes por intoxicación con monóxido de carbono: en lo que va de 2025 hubo 50 pacientes severos

"A esto sumamos que el monóxido no lo podemos percibir, no tiene olor, no es irritante, entonces no sabemos que se está generando en el ambiente, hasta que nos estamos intoxicando. Si prendo una estufa, a gas por ejemplo, tengo que dejar abierto un pedacito en la ventana, en la puerta. Pero la fuente principal que más intoxicaciones severas y fallecidos están generando es el calefón a gas. No puede estar, de ninguna manera, adentro del hogar", remarcó.

Por su parte, Bomberos lanzó una campaña para prevenir incendios, con recomendaciones para el cuidado en el hogar.

"La mayoría de los incendios tienen que ver con descuidos o imprudencias", afirmó la vocera, Victoria Barboza. "Todos los artefactos de calefacción son seguros si nosotros realmente cumplimos con las indicaciones de los fabricantes, con las inspecciones técnicas y con lo que nosotros estamos enseñando", sostuvo.

Las recomendaciones son "tomar conciencia" de la responsabilidad. "Si utilizamos estufas a leña, tener un chispero delante. Respetar las distancias de seguridad que van de un metro a metro y medio de cualquier material combustible", consideró.

Tampoco se recomienda secar ropa en artefactos de calefacción. "Generan incendios", sostuvo.