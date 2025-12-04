Aumenta el precio del boleto de transporte suburbano desde este sábado

El gobierno resolvió la suba del boleto suburbano a un 0,478% más, lo que rige desde las 00:00 del sábado 6 de diciembre.

De esta forma, el boleto base, que abarca de 0 a 32 kilómetros, pasa de 104 a 105 pesos, establece un decreto publicado por Presidencia de la República.

En el documento se aclarar que el aumento es por ajuste en función de distintos costos, como mano de obra, y también se modifica el precio por utilizar los andenes de la Terminal de Río Branco, que pasa a 127,543 pesos.

El detalle de los nuevos precios: image

Temas de la nota boleto

suburbanos