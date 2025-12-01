Auditorías en ASSE: Cipriani dijo que está "totalmente tranquilo", y Danza que "de momento" ninguna pasó a la justicia

El expresidente de ASSE Leonardo Cipriani fue consultado este lunes sobre las auditorías que realizan las actuales autoridades sobre convenios con mutualistas y otros prestadores de salud en el gobierno anterior, y dijo que está “contento” y “totalmente tranquilo”.

Por su parte, el actual presidente de ASSE Álvaro Danza , dijo que algunas de las auditorías ya terminaron y derivaron en investigaciones administrativas internas. “Por el momento no hay resolución de que pasen a la Justicia”, agregó.

“Si hay alguien que está contento de que se realicen auditorías somos nosotros, porque estamos totalmente tranquilos. Y obviamente si la auditoría está bien realizada, es lo tiene que demostrar”, dijo el expresidente de ASSE este lunes en rueda de prensa tras la inauguración del tomógrafo en el hospital del Cerro.

Cipriani dijo que la pandemia del Covid-19 explica en gran medida el aumento de los convenios por servicios con mutualistas privadas, así como con el hospital de Clínicas y el Militar, detalló.

“No teníamos en ASSE todas las estructuras, ¿y qué se hizo? Utilizando los mecanismos de convenios creados en administraciones anteriores, obviamente conveniamos con Casmu, con todo Fepremi, con el Círculo Católico, con el hospital de Clínicas, también con el hospital Militar, para poder atender todas las consultas”, explicó. Fepremi es la Federación de Prestadores Médicos del Interior.

“Quien más aumento fue el Casmu, después si no me equivoco fue Fepremi, aumentó el hospital de Clínicas, aumentó el Círculo Católico, sí claro, y ¿cómo se hizo?, cumpliendo todos los procesos administrativos que ya se venían cumpliendo antes”, dijo Cipriani, cuestionado por el aumento de los convenios y pagos al Círculo Católico, donde trabajó antes y después de dirigir ASSE.

“El Círculo Católico tenía 16 convenios firmados todos con la administración de Marcos Carámbula, Susana Muñiz y todas las administraciones anteriores. Con lo que fue el efecto de la pandemia, aumentaron obviamente”, respondió.

Sobre su regreso a trabajar en el Círculo Católico, Cipriani dijo que “siempre” fue funcionario allí y que esperó “un año” para volver tras dejar la presidencia de ASSE.

“Volví al Círculo Católico, una porque necesito trabajar, soy un asalariado, y es ahí porque es donde tengo mis pacientes y tengo mis amigos”, respondió.

“Además no tengo nada que ocultar, puedo ir a cualquier juzgado, por eso estoy contento y feliz que se realicen auditorías, porque si todas están bien hechas, como tiene que ser”, concluyó.