Auditoría en el Mides detectó "debilidades significativas" en el control de convenios

Se refiere a los controles sobre las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones de la sociedad civil y cooperativas de trabajo con las que el Mides tuvo o tiene convenios. Los profesionales auditaron la gestión de los años 2018 y 2019.

Entre las “debilidades” detectadas en los controles se advierte que “los procedimientos de control implementados son insuficientes, con criterios diferentes para su revisión y no en todos los casos se verifica su cumplimiento”.

Además “se observa liberación de partidas con fondos pendientes de rendición; no se exige que los gastos de administración se rindan mediante la presentación de la documentación que justifica el gasto, y asimismo, no existe un control que permita garantizar que las organizaciones se encuentren al día con el pago de los alquileres”.

El informe de la auditoría, publicado este jueves, señala que “no se cuenta con un sistema de información único que sea íntegro y confiable respecto a la información de los convenios celebrados por el Mides”, y “existen convenios que no se encuentran controlados a través de los mecanismos implementados mediante el sistema ODOO; si bien la Dirección General de Secretaría dispuso que a partir del 01/07/18 todas las organizaciones que tengan convenio con el Mides deban presentar las rendiciones de cuentas de las partidas recibidas”.

El informe hace hincapié en que “80 convenios con inicio en el año 2019 por un total de 89.800.640 pesos no fueron rendidos siguiendo esta disposición”.

La auditoría advierte además que los informes de rendición de cuentas de los convenios no fueron presentados en los plazos establecidos.

En este sentido, señala que “se verificaron rendiciones que no cuentan con documentación respaldante o que no cumplen con las formalidades exigidas normativamente; con comprobantes duplicados o con gastos rendidos que por su naturaleza no corresponden”.

auditoría-MIDES-placa.jpg