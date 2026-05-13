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TACUAREMBÓ

Audiencia civil por el caso Facundo: familia reclama reparación económica por la muerte del joven

A nivel penal, el caso está en instancia de casación en la Suprema Corte. En 2024 el autor del disparo fue condenado por homicidio de dolo eventual.

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Hubo una audiencia en el marco del caso Facundo, el joven que murió por el disparo de una chumbera que efectuó un amigo durante un asado en el campo de Tacuarembó.

La familia de Facundo Cuadrado pide una reparación económica de 490 mil dólares por los daños generados a consecuencia de la muerte de su hijo y hubo una instancia en lo civil, y quedan dos más.

"La parte demandada ha establecido como una base de estrategia, a mí criterio de forma poco razonable, victimizar al victimario. Tanto es así que de 14 testigos que presentó, ocho o nueve fueron rechazados, porque acá hay una sola víctima, que fue Facundo, lamentablemente", dijo el abogado César Castro Gutiérrez, defensa de la familia Cuadrado en lo civil.

Foto: Subrayado. Moisés Martínez.
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