Audiencia civil por el caso Facundo: familia reclama reparación económica por la muerte del joven

Hubo una audiencia en el marco del caso Facundo, el joven que murió por el disparo de una chumbera que efectuó un amigo durante un asado en el campo de Tacuarembó.

La familia de Facundo Cuadrado pide una reparación económica de 490 mil dólares por los daños generados a consecuencia de la muerte de su hijo y hubo una instancia en lo civil, y quedan dos más.

"La parte demandada ha establecido como una base de estrategia, a mí criterio de forma poco razonable, victimizar al victimario. Tanto es así que de 14 testigos que presentó, ocho o nueve fueron rechazados, porque acá hay una sola víctima, que fue Facundo, lamentablemente", dijo el abogado César Castro Gutiérrez, defensa de la familia Cuadrado en lo civil.

En lo penal, el caso está en instancia de Casación. El autor del disparo está en libertad y sin cumplir ningún tipo de medida. La sentencia de primera instancia lo condenó a siete años de prisión por homicidio de dolo eventual.

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