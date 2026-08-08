Atentados marcan el primer día del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella en Colombia

Dos ataques con explosivos en diferentes puntos de Colombia, que dejaron al menos un policía muerto y varias personas heridas, marcaron el primer día de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

El mandatario prometió enfrentar "sin tregua al narcoterrorismo" y acabar los diálogos de paz con los principales grupos armados tras su investidura el viernes en Cali.

Disidentes de la guerrilla FARC destruyeron con explosivos la madrugada del sábado un peaje en una carretera cercana a esa ciudad, informó el Ejército.

Seguí leyendo De la Espriella se alinea con Estados Unidos y promete enfrentar "sin tregua al narcoterrorismo" en Colombia

El ataque ocurrió en un peaje en construcción sobre la carretera Panamericana en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. Dos guardias de seguridad sufrieron heridas leves.

El Ejército responsabilizó a las filas de alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia que se apartó del histórico acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC en 2016.

Rebeldes comandados por Mordisco operan en la zona.

"Atacar la infraestructura del país es atacar el progreso", dijo el sábado en la red social X el presidente De la Espriella.

"A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad", agregó.

También la madrugada del sábado, en el departamento del Cesar un uniformado murió en un ataque con drones cargados de explosivos contra una estación de policía, informó esa institución.

Las autoridades todavía no han señalado qué grupo está detrás de este crimen, que según el mandatario "no quedará impune".

FUENTE: AFP