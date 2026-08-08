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SUCESOR DE PETRO

De la Espriella se alinea con Estados Unidos y promete enfrentar "sin tregua al narcoterrorismo" en Colombia

El abogado millonario de 48 años, que también posee la nacionalidad estadounidense y es aliado de Donald Trump, dio un discurso de investidura radical en una guarnición militar de Cali.

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Abelardo de la Espriella aseguró el viernes al asumir como nuevo presidente de Colombia que enfrentará "sin tregua al narcoterrorismo" y descartó cualquier negociación de paz con los grupos armados, en un giro que recompone la alianza entre Bogotá y Washington.

El abogado millonario de 48 años, que también posee la nacionalidad estadounidense y es aliado de Donald Trump, dio un discurso de investidura radical en una guarnición militar de Cali.

"Reafirmo mi intención de derrotar sin tregua al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales", dijo frente a cientos de uniformados, cuatro tanques de guerra y dos helicópteros.

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De la Espriella asumió para un periodo de cuatro años en reemplazo de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que gobernó Colombia.

El nuevo mandatario se apartó de la costumbre bicentenaria de realizar la investidura en Bogotá y la trasladó a Cali, cerca de territorios bajo dominio de grupos armados que han desatado la peor ola de violencia en una década.

Luego del acto ante el Congreso en un auditorio, viajó en helicóptero a una guarnición y se presentó ante los comandantes de la fuerza pública haciendo constantemente el saludo militar.

De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, dio por terminados los fallidos diálogos de Petro con organizaciones que trafican cocaína en el país con la mayor producción mundial de esta droga.

"La opción de diálogo está completamente agotada", las agrupaciones ilegales tienen dos caminos: "someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano", aseguró.

Cali, blanco frecuente de atentados guerrilleros, fue blindada para la ocasión con el despliegue de 11.000 militares y la activación de un sistema antidrones.

A la investidura de De la Espriella asistieron una decena de jefes de Estado, delegados de la Casa Blanca liderados por el fiscal general de Estados Unidos, y varios cancilleres, incluido el de Israel.

El Departamento de Estado anunció en un comunicado el viernes que Estados Unidos tiene previsto anunciar una ayuda de USD 1.000 millones al gobierno de De la Espriella en materia de seguridad.

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