Atentado en Australia: padre e hijo mataron a 15 personas durante una festividad judía en una playa en Sídney

Dos hombres, padre e hijo, mataron a tiros a 15 personas el domingo en Bondi Beach, en Sídney , una de las playas más populares de Australia , durante una celebración de la festividad judía de Janucá, un ataque calificado de "terrorista" y "antisemita" por las autoridades.

La policía de Nueva Gales del Sur dijo el lunes que 15 personas murieron en el tiroteo, además de uno de los atacantes. Hay 42 personas hospitalizadas.

Los atacantes son padre e hijo y uno de ellos murió durante la balacera.

"El hombre de 50 años falleció. El de 24 años se encuentra actualmente en el hospital", declaró en una rueda de prensa el comisario de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, que precisó que las autoridades no están buscando a ningún otro sospechoso.

La televisión nacional ABC informó posteriormente que el servicio de inteligencia australiano había investigado al menor de los atacantes por posibles vínculos con el grupo Estado Islámico.

En tanto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, declaró en un discurso televisado que fue "un ataque dirigido contra los judíos australianos", durante Janucá, una festividad conocida como la Fiesta de las Luces, que debió ser "un día de alegría".

Albanese posteriormente propuso endurecer las leyes contra la tenencia de armas, luego de que la policía confirmara que uno de los atacantes tenía licencia para poseer seis armas de fuego.

"El gobierno está preparado para tomar cualquier acción necesaria. Se incluye en eso la necesidad de leyes más duras" sobre las armas, afirmó.

La policía calificó el tiroteo como un acto "terrorista" y dijo haber encontrado "artefactos explosivos improvisados" en un vehículo cerca de la playa vinculado al sospechoso fallecido.

Unas 1.000 personas se congregaron en la playa de Bondi para celebrar Janucá, informó la policía.

"Escuchamos los disparos. Fue impactante; se sintió como diez minutos solo 'bang, bang, bang'. Parecía un arma potente", dijo a AFP Camilo Díaz, un estudiante chileno de 25 años que estaba en el lugar.

"No sabemos qué pasa".

Los australianos elevaron a "héroe" a un hombre que forcejeó con uno de los agresores hasta arrebatarle el arma y permitió salvar muchas vidas en el peor tiroteo masivo en este país en años.

El medio local 7News identificó al "héroe" como Ahmed al Ahmed, de 43 años, vendedor de fruta, que habría resultado herido de dos balazos y está hospitalizado. La cadena habló con un hombre que declaró ser su primo y que se identificó como Mustapha.

Entre los muertos se encuentra Eli Schlanger, nacido en Londres, padre de cinco hijos de 41 años que se desempeñaba como rabino asistente en el centro cultural judío Chabad de Bondi, contó su primo al medio británico Jewish News.

"¿Cómo puede un rabino alegre que fue a una playa a difundir felicidad y luz, a hacer del mundo un lugar mejor, perder la vida de esta manera?", dijo el rabino Zalman Lewis.

La cancillería francesa informó que un ciudadano del país murió en el ataque.

Dirigentes del mundo condenaron el tiroteo, desde Europa a Estados Unidos donde el presidente, Donald Trump, declaró que se trató de un acto "puramente antisemita".

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, reprochó a Australia haber reconocido al Estado palestino.

El Ministerio de Exteriores palestino afirmó que rechaza "todas las formas de violencia, terrorismo y extremismo", en un comunicado que ratificó su solidaridad con Australia, país que reconoció al Estado palestino en septiembre.

En España, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, llamó a "trabajar sin descanso para erradicar el antisemitismo y el terrorismo", en un mensaje en X.

En Argentina, el presidente Javier Milei, calificó de "horror" el ataque en Janucá, "la fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence la oscuridad", escribió en la red X.

Irán condena el ataque.

Bondi Beach, en el este de Sídney, es una de las playas más populares del país, donde los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas hacia las 18H47 (07H47 GMT), dijo la policía.

El jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró que el tiroteo fue una tragedia "previsible" y denunció que el Gobierno "no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía".

Tras el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza, Australia ha registrado varios ataques antisemitas.

El gobierno australiano acusó a Irán de estar detrás de ellos y expulsó al embajador.

Este domingo, Irán condenó "el violento ataque" y el portavoz de la cancillería declaró que su país rechaza "el terrorismo".

FUENTE: AFP.