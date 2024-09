Ataque a balazos en vivienda de Santa Catalina dejó a un joven herido de bala en una pierna

Una de las balas impactó en el vidrio de la ventana del dormitorio de una niña de 7 años, ubicada en la segunda planta de la casa. La menor no estaba en su cuarto. Los vidrios cayeron sobre la cama de la pequeña.

Los dos delincuentes que dispararon contra el joven quedaron registrados en las cámaras de videovigilancia de la casa.

El dueño de la vivienda dijo a Subrayado que los ataques comenzaron con el crimen de un joven a mediados del mes de diciembre y que los disparos provienen de casas de la zona. Esta tarde, su hijo llegó en el auto y recibió varios tiros, mientras él estaba en la carnicería. "Después nos tiraron de allá arriba con un subfusil".

Según relató, las balas impactaron en distintas habitaciones de la casa, cuatro en el dormitorio de la niña de 7 años. Consultado sobre el origen de estos incidentes, el hombre comentó que comenzaron en diciembre. "Ellos asesinan a un botija, lo hieren en ese momento y el botija muere después en el CTI. El día del velatorio, en la noche van a matar al hermano por miedo a que se tomara venganza. El hermano nos llama por teléfono porque es conocido de mi hijo y la señora fue a estudiar con mi hija, y lo fuimos a buscar a él, a la señora y a los dos nenitas chicas".

El hombre contó que le prendieron fuego y balearon la casa, pero que no se va a mudar porque hace 30 años que vive en el barrio."No tuvieron más remedio que irse de acá y de ahí empezó todo el caos. El 26 de enero me agarran a tiros a mí ahí arriba, pero como yo tengo tenencia de armas, me defendí y ellos dispararon, de ahí hasta ahora ha sido un caos".