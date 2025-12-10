Femicidio Treinta y Tres: "No teníamos ninguna noticia de que hubiera incumplido posterior a la desconexión", dijo Zabaleta

La directora nacional de Políticas de Género dijo a Subrayado que el trabajo que se realizó en el femicidio ocurrido el domingo 7 de diciembre en Treinta y Tres indicó que el femicida cumplía con medidas cautelares y que no existieron denuncias por incumplimiento mientras usaba tobillera.

July Zabaleta indicó que el hombre había estado en el programa tobilleras hasta el mes de octubre y una vez vencidas las medidas y al no haber incumplimiento durante el período se procedió a la desconexión por orden judicial, pero se mantuvieron medidas de no acercamiento. La Policía se comunicó con la víctima para conocer cómo continuaba la situación.

En este sentido, el Ministerio del Interior trabaja en la creación de Élida 360, una aplicación que podrá ser utilizada como apoyo por víctimas que cuentan con medidas cautelares de no acercamiento. Las autoridades estiman que comenzará a funcionar a fines de diciembre.

"No van a ser para casos de alto riesgo porque para alto riesgo van a seguir existiendo las tobilleras electrónicas donde se monitorean ambas partes. Esta es una herramienta que lo que pretende más que nada es, si bien hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de esa medida de no acercamiento, es más bien de apoyo para las víctimas en lo que refiere al día después de la denuncia, de toda esa cantidad de trámites y de información que tiene que hacer cada vez que exista un incumplimiento no se tenga que trasladar", señaló.

En caso de que la persona se sienta en riesgo porque el denunciado se acercó o envió mensajes, puede solicitar ayuda al 911 a través de un botón de emergencias.

El caso

El hombre asesinó a su expareja y se disparó en la cabeza el domingo en Treinta y Tres. Este lunes, el agresor murió, informaron fuentes del caso a Subrayado. El crimen, cometido en una estación de servicio, se configura como un femicidio y suicidio.

La víctima, una mujer de 45 años, llegó al lugar pidiendo ayuda, seguida por su expareja, un hombre de 53 años. El hombre encerró a la mujer en una pieza, mientras ya se había llamado a la Policía.

Cuando los efectivos llegaron, se escucharon dos detonaciones: el hombre le disparó a la mujer y luego se disparó en la cabeza. Los médicos constataron que la mujer había muerto en el lugar, y el hombre fue trasladado a un centro de salud, donde murió este lunes.

La pareja estaba separada desde hacía tiempo y, hasta comienzos de octubre, regían medidas cautelares de no acercamiento con tobillera electrónica. Según el informe primario de la Policía, luego de quitada la tobillera electrónica al hombre no se registraron nuevas denuncias de violencia.