Ataque a balazos dejó a una persona herida en allanamientos en La Teja; buscan a los responsables

Fuentes de la investigación dijeron a Subrayado que dos individuos en moto pasaron y dispararon y que el ataque iba dirigido a los efectivos que realizaban los allanamientos.

Un ataque a balazos en el barrio La Teja dejó a una persona con una herida de arma de fuego; el hecho ocurrió en Antonio Zubillaga y José Castro.

El hombre se encontraba en el lugar cuando dos individuos en una moto pasaron y efectuaron los disparos que impactaron en una de sus piernas.

La ráfaga dejó varias vainas en la escena. El hombre fue derivado al hospital del Cerro.

Fuentes de la investigación señalaron a Subrayado que el ataque a balazos era para los policías que se encontraban realizando los allanamientos. Los efectivos no repelieron el ataque debido a que había muchas personas en el lugar.

Trabaja en el lugar personal de Policía Científica.

