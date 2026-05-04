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MONTEVIDEO

Ataque a balazos contra un auto en La Unión: la Policía encontró 13 casquillos de un arma 9 mm en la escena

El vehículo contra el que dispararon desde una moto estaba estacionado en Juan Ortiz y Batlle y Ordoñez.

Esquina donde se produjo el ataque a balazos. Foto: Miguel Chagas.&nbsp;

Esquina donde se produjo el ataque a balazos. Foto: Miguel Chagas. 

Un ataque a balazos se produjo este lunes por la tarde en Juan Ortiz y José Batlle y Ordoñez, la Unión.

El tiroteo fue contra un Renault Kwid naranja que estaba estacionado y en el que no había nadie. Según testigos, los disparos fueron desde una moto que pasó por el lugar.

En la escena, la Policía encontró 13 casquillos de una pistola 9 mm en la escena, y la preserva, para que Científica pueda relevar la evidencia.

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Las primeras indagaciones permitieron determinar que el auto pertenecía a un joven de 21 años, con antecedentes, que se llevó el vehículo del lugar, pero fue recuperado para continuar con la investigación.

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