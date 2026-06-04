Atacaron a tiros casa en Jardines del Hipódromo: "Es por problemas familiares, no es la primera vez que pasa", dijo propietario

Delincuentes atacaron a balazos una vivienda ubicada en los barrios Jardines del Hipódromo e Ituzaingó.

En el momento del ataque había un niño de 3 años jugando afuera, comentó el propietario. En la casa vive una familia con menores de edad. El propietario dijo que "no va más", vivió 20 años ahí, pero se va a mudar.

Testimonios de los moradores recogidos por Subrayado indican que no es la primera vez que sufren el ataque, la semana pasada hubo uno, y que los delincuentes quieren quedarse con ella para instalar una boca de venta de drogas. Los conocen, son familiares.

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"Agarraron a tiros la casa por problemas familiares, no es la primera vez que pasa. Nos están buscando por la casa", dijo.

Y agregó: "A mi hermana la sacaron de la casa, toda la misma gente. Les decimos a los milicos, pero no los agarran".

La vivienda se encuentra ubicada en avenida José Belloni y Barros Arana.

En el lugar trabaja personal de Policía Científica.