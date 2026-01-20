RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Atacaron con disparos a dos adolescentes en el barrio La Chancha; uno de ellos está grave

Los jóvenes caminaban junto a una mujer embarazada, cuando pasó un auto desde el que les efectuaron los tiros.

Ocurrió sobre las 17:15 de este martes. Un llamado al 911 advirtió de una mujer que pedía ayuda en la zona. Al arribar los efectivos al lugar, trasladaron a dos heridos de bala a la policlínica de Malinas.

De acuerdo a información primaria, los dos adolescentes caminaban con una joven embarazada cuando pasó un auto desde el que les dispararon. La Policía encontró ocho vainas en la escena.

Foto: Subrayado. Policía trabaja en la escena del homicidio en Malvín Norte.
Mataron de un disparo en el pecho a un joven de 22 años en Malvín Norte

Uno de los adolescentes fue herido en una mano. El otro, en un brazo y abdomen, fue trasladado grave hasta el Hospital Maciel.

