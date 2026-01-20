Dos adolescentes de 17 años fueron heridos de bala en camino Cerdeña esquina Hidra, en el barrio La Chancha.
Atacaron con disparos a dos adolescentes en el barrio La Chancha; uno de ellos está grave
Los jóvenes caminaban junto a una mujer embarazada, cuando pasó un auto desde el que les efectuaron los tiros.
Ocurrió sobre las 17:15 de este martes. Un llamado al 911 advirtió de una mujer que pedía ayuda en la zona. Al arribar los efectivos al lugar, trasladaron a dos heridos de bala a la policlínica de Malinas.
De acuerdo a información primaria, los dos adolescentes caminaban con una joven embarazada cuando pasó un auto desde el que les dispararon. La Policía encontró ocho vainas en la escena.
Seguí leyendo
Mataron de un disparo en el pecho a un joven de 22 años en Malvín Norte
Uno de los adolescentes fue herido en una mano. El otro, en un brazo y abdomen, fue trasladado grave hasta el Hospital Maciel.
Temas de la nota
Lo más visto
TENSIÓN EN EUROPA
Noruega se prepara para una eventual guerra y notifica a miles de propietarios que puede confiscar sus bienes
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Nubel Cisneros anunció 10 días con mucho calor, libres de lluvias y que en el norte la térmica puede llegar a 50°
CIUDAD DE FLORIDA
Florida: hallan muerta en su casa a la mujer que mató a tiros al perro de su sobrino
fue detenido
Cordón: sin mediar palabra, apuñaló a dos personas en situación de calle; quedó registrado en cámaras
CANELONES
Dejá tu comentario