Atacaron con disparos a dos adolescentes en el barrio La Chancha; uno de ellos está grave

Dos adolescentes de 17 años fueron heridos de bala en camino Cerdeña esquina Hidra, en el barrio La Chancha.

Ocurrió sobre las 17:15 de este martes. Un llamado al 911 advirtió de una mujer que pedía ayuda en la zona. Al arribar los efectivos al lugar, trasladaron a dos heridos de bala a la policlínica de Malinas.

De acuerdo a información primaria, los dos adolescentes caminaban con una joven embarazada cuando pasó un auto desde el que les dispararon. La Policía encontró ocho vainas en la escena.

Uno de los adolescentes fue herido en una mano. El otro, en un brazo y abdomen, fue trasladado grave hasta el Hospital Maciel.

