MONTEVIDEO

Atacaron a balazos y tiraron bombas molotov en la casa de un policía en el barrio Cerrito

Los delincuentes fueron seguidos por imágenes de cámaras de seguridad y hay un joven de 23 años detenido por este hecho.

policia-noche-patrullero-tiroteo-escena-homicidio-policial-barrio-nueva-españa-nuevo

Atacaron a balazos y con explosivo la casa de un policía, en Francisco Romero y Rafael Hortiguera, en el barrio Cerrito, sobre la 1:00 de la madrugada de este jueves.

De acuerdo a información primaria, la víctima estaba en su casa y vio como una botella estallaba y tomaba fuego en su casa y luego escuchó detonaciones de armas de fuego.

En imágenes de cámaras de seguridad de la zona se puede observar como tres hombres arrojaron bombas molotov. También por videovigilancia se realizó seguimiento a los autores y se dio con un joven de 23 años sin antecedentes, que ahora es indagado por este hecho.

Ataque a balazos en Nuevo Ellauri terminó con tres personas heridas: una de las víctimas tiene 12 años
Ataque a balazos en Nuevo Ellauri terminó con tres personas heridas: una de las víctimas tiene 12 años
