Atacaron a balazos vivienda y camioneta en la que dormían dos personas, en la zona de Colón

Un nuevo ataque a balazos ocurrió en la tarde de este miércoles contra una camioneta que estaba estacionada frente a una casa, en la zona de Colón.

Los individuos utilizaron al menos dos armas, debido a la cantidad de vainas que fueron encontradas en la escena, según información primaria de la Policía. La hipótesis es que el objetivo de los atacantes estaba en el fondo de esa casa.

Vecinos escucharon ráfagas de disparos. En la camioneta, que recibió seis impactos de arma de fuego, estaban durmiendo dos personas, dos feriantes.

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Ninguno de los disparos alcanzó a los hombres.

Tiempo atrás, la misma vivienda había sido objeto de un tiroteo que dejó un herido.

El caso viene siendo investigado por personal de Investigaciones de zona operacional IV.