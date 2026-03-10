RECIBÍ EL NEWSLETTER
LA VÍCTIMA LOGRÓ ESCAPAR

Atacaron a balazos una casa en Rivera, hirieron a un hombre y luego prendieron fuego en el lugar

En el mismo barrio, pero con horas de diferencia, un hecho similar se registró en otra casa: hubo disparos, rociaron un vehículo con combustible pero no lo prendieron fuego.

tiroteo-incendio-rivera

Delincuentes atacaron a balazos una casa en Rivera, hirieron a un hombre y luego prendieron fuego un auto y las llamas tomaron la casa, este martes. El herido logró salir y fue trasladado a un centro asistencial.

En la madrugada de este martes, otra casa del mismo barrio fue acribillada a balazos, los delincuentes rociaron un vehículo que estaba frente a la vivienda pero no llegaron a prender fuego. Investigan si los hechos están vinculados.

El hombre herido fue trasladado por la Policía.

"Se presume intencionalidad, inclusive tenemos cámaras del Ministerio que nos va a auxiliar", dijeron desde Bomberos. La vivienda tiene riesgo de derrumbe.

