Atacaron a balazos una casa e hirieron a uno de los hombres que vive allí: ya los habían amenazado antes por el lugar

Atacaron a balazos una casa e hirieron a un hombre en Flor de Maroñas. Allí viven dos hombres nigerianos que llegaron a Uruguay hace 18 años, pero que están en Flor de Maroñas hace un mes y medio. Uno de ellos fue herido.

El otro hombre habló con Subrayado y aseguró que la casa la compraron con papeles y en el marco de la normativa, pero que desde que están en el lugar comenzaron a recibir videollamadas desde una persona que está en la cárcel que les aseguraba que la casa era suya y que tenía que averiguar el lugar, a partir de lo que comenzaron los conflictos.

Antes de este tiroteo, delincuentes ingresaron a la casa a la fuerza un día que ellos no estaban y les robaron lo que tenían. Lo que buscan, se presume, es que abandonen la vivienda.

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Este viernes, los atacantes volvieron al lugar, los amenazaron para que se vayan, pero ellos se niegan. Los delincuentes fueron a buscar un arma, volvieron y dispararon contra uno de los hombres, de 39 años, que recibió un balazo en el hombre. Fue trasladado a la Policlínica de Malinas.

La Policía trabaja en la escena, aguardan a Policía Científica.

"Tenemos 18 años en Uruguay y ya pagamos alquiler, pero es un virus. Tratamos de achicar para poder comprar algo para escapar del alquiler. Entonces compramos acá. Vivimos un mes bien y a fin de mes vinieron con un teléfono", contó sobre cómo comenzó todo.

"El tipo está en la cárcel amenazando a la gente", sostuvo. "Se quiere quedar con la casa". "Dieron varios tiros y uno agarró a mi amigo", añadió.

"Yo tengo miedo, pero abandonar mi casa... si yo dejo acá, dónde voy. Acá no tengo padre, madre, tío. Voy para la calle", explicó sobre por qué no deja el lugar.