RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ POLICÍA CAMINERA

Un auto embistió a una mujer en ruta 12 y causó su muerte en el lugar; investigan las circunstancias

La víctima era una mujer de 61 años, que pretendía cruzar la ruta 12. El conductor del vehículo, un hombre de 33 años, que resultó ileso.

Foto: Subrayado. Policía Caminera.

Foto: Subrayado. Policía Caminera.

Una mujer de 61 años fue atropellada en ruta 12 y murió en el lugar.

El siniestro ocurrió en la noche del viernes, sobre las 20:10 horas. A la altura del kilómetro 94,200, un auto que circulaba de sur a norte embistió a la mujer, que pretendía cruzar esa ruta, informó Policía Caminera. La senda estuvo obstruida.

El conductor del vehículo es un hombre de 33 años que resultó ileso.

encontraron muerto a un joven de 21 anos luego de que su auto despisto y cayo dentro de un arroyo
Seguí leyendo

Encontraron muerto a un joven de 21 años luego de que su auto despistó y cayó dentro de un arroyo

Investigan las causas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
banco de previsión social

Sindicato de BPS denuncia problemas en acceso a préstamos por parte de usuarios; la explicación de la institución
LO PRESENTÓ JORGE DÍAZ

Gobierno presenta proyecto de ley para que ciudadanos legales extranjeros sean también ciudadanos nacionales de Uruguay
En pinamar, canelones

Discusión en el tránsito terminó con padre e hijo heridos con machete: el agresor fue imputado
NIÑO GODZILLA

Para noviembre y diciembre, Nubel Cisneros anuncia "calor intenso" que va a traer "muchas complicaciones"
FLORIDA

Un hombre quedó atrapado y sosteniéndose de una rama tras la rápida crecida del río Santa Lucía; fue rescatado

Te puede interesar

Uruguayo de 32 años fue detenido por vínculo con un cargamento de 128 kilos de cocaína en Italia
EN GÉNOVA

Uruguayo de 32 años fue detenido por vínculo con un cargamento de 128 kilos de cocaína en Italia
Foto: Subrayado. Casa allanada donde ocurrió el abatimiento en el Borro.
MEDIDA POR 90 DÍAS

Prisión preventiva por tráfico de armas y otros delitos para el padre del adolescente abatido en el barrio Borro
Encontraron muerto a un joven de 21 años luego de que su auto despistó y cayó dentro de un arroyo
COLONIA

Encontraron muerto a un joven de 21 años luego de que su auto despistó y cayó dentro de un arroyo

Dejá tu comentario