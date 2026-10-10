Una mujer de 61 años fue atropellada en ruta 12 y murió en el lugar.
Un auto embistió a una mujer en ruta 12 y causó su muerte en el lugar; investigan las circunstancias
La víctima era una mujer de 61 años, que pretendía cruzar la ruta 12. El conductor del vehículo, un hombre de 33 años, que resultó ileso.
El siniestro ocurrió en la noche del viernes, sobre las 20:10 horas. A la altura del kilómetro 94,200, un auto que circulaba de sur a norte embistió a la mujer, que pretendía cruzar esa ruta, informó Policía Caminera. La senda estuvo obstruida.
El conductor del vehículo es un hombre de 33 años que resultó ileso.
Seguí leyendo
Encontraron muerto a un joven de 21 años luego de que su auto despistó y cayó dentro de un arroyo
Investigan las causas.
Lo más visto
banco de previsión social
Sindicato de BPS denuncia problemas en acceso a préstamos por parte de usuarios; la explicación de la institución
LO PRESENTÓ JORGE DÍAZ
Gobierno presenta proyecto de ley para que ciudadanos legales extranjeros sean también ciudadanos nacionales de Uruguay
En pinamar, canelones
Discusión en el tránsito terminó con padre e hijo heridos con machete: el agresor fue imputado
NIÑO GODZILLA
Para noviembre y diciembre, Nubel Cisneros anuncia "calor intenso" que va a traer "muchas complicaciones"
FLORIDA
Dejá tu comentario