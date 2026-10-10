Un auto embistió a una mujer en ruta 12 y causó su muerte en el lugar; investigan las circunstancias

Una mujer de 61 años fue atropellada en ruta 12 y murió en el lugar.

El siniestro ocurrió en la noche del viernes, sobre las 20:10 horas. A la altura del kilómetro 94,200, un auto que circulaba de sur a norte embistió a la mujer, que pretendía cruzar esa ruta, informó Policía Caminera. La senda estuvo obstruida.