Atacaron a balazos a un hombre y una mujer en el barrio Marconi; auto presuntamente vinculado apareció en Malvín Norte

Un hombre de 28 años y una mujer de 27 fueron atacados a balazos en el barrio Marconi.

En primera instancia fueron trasladados hasta la policlínica de Capitán Tula y desde allí a otro centro de salud.

La mujer se encuentra en estado muy grave.

El ataque ocurrió próximo a Mario Artagaveytia y pasaje H, del barrio Marconi. El auto presuntamente vinculado al ataque apareció en Malvín Norte. Allí se encuentra el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo. En desarrollo.

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