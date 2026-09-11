Un hombre de 28 años y una mujer de 27 fueron atacados a balazos en el barrio Marconi.
Atacaron a balazos a un hombre y una mujer en el barrio Marconi; auto presuntamente vinculado apareció en Malvín Norte
Ambos fueron trasladados en primera instancia a la policlínica de Capitán Tula. El ataque ocurrió en Mario Artagaveytia y pasaje H.
En primera instancia fueron trasladados hasta la policlínica de Capitán Tula y desde allí a otro centro de salud.
La mujer se encuentra en estado muy grave.
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Un hombre de 38 años está grave tras ser baleado en el pecho y en una pierna en Marconi
El ataque ocurrió próximo a Mario Artagaveytia y pasaje H, del barrio Marconi.
El auto presuntamente vinculado al ataque apareció en Malvín Norte. Allí se encuentra el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.
En desarrollo.
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