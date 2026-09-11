Castillo transmitió al PIT-CNT la postura de asegurar la actividad en la terminal de contenedores

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, transmitió a una delegación del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT la preocupación del gobierno sobre el conflicto en la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo, y una fórmula que impulsan para asegurar la continuidad de la operativa, dijeron a Subrayado fuentes oficiales.

La reunión fue al mediodía en el Ministerio de Trabajo con el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, el asesor sindical para el conflicto, Milton Castellanos, y otros dirigentes del PIT-CNT.

El jueves, en medio de las negociaciones, voceros del gobierno habían anticipado a Subrayado que el gobierno se disponía a emitir una normativa que obligara al sindicato a mantener guardias mínimas para asegurar el funcionamiento en la terminal de contenedores del puerto. “No es un decreto de esencialidad pero tiene efecto similar”, dijeron a Subrayado diversas fuentes del Poder Ejecutivo. Finalmente, la disposición de establecer servicios mínimos fue comunicada este viernes.

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En realidad, “la esencialidad” nunca es un decreto sino una resolución del Ministerio de Trabajo, pero la diferencia en este caso es que no invocaría la referencia a servicios esenciales, según el ministro trasmitió a los delegados sindicales de la central, lo que está para presentar al gremio portuario.

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, que fue líder del gremio portuario durante su época de sindicalista, y ha manifestado que no estaba dispuesto a aplicar esa normativa, y recordó que para la OIT la actividad portuaria no está incluida en la esencialidad.

Pero en el gobierno advierten que la normativa de OIT también establece excepciones ante casos de extrema complicación en actividad de relevancia y que no pueden seguir con un puerto con actividad distorsionada.