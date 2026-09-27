Detuvieron a un joven de 22 años por el homicidio de un hombre en Aires Puros

Un joven de 22 años, sin antecedentes penales, fue detenido este domingo por el homicidio de un hombre en Aires Puros.

El homicidio ocurrió en la madrugada de este domingo en Bulevar Batlle y Ordoñez y Teodoro Álvarez. Hacia allí acudió la Policía Científica para recabar evidencias que permitan avanzar en la investigación, a cargo de la Fiscalía de Homicidios de 2.° turno.

Según dijo un testigo, ambos circulaban en un auto cuando se les aproximó otro y, desde el interior, provinieron los disparos. La víctima fue herida y trasladada en el mismo vehículo a un centro asistencial, donde murió a las 5:50.

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La Policía tomó conocimiento del crimen tras recibir un llamado al 911, en el que una persona informaba que había un herido de bala. Sin embargo, ya había sido trasladado por el testigo en el vehículo.

La víctima tenía un antecedente por estafa.