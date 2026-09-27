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INVESTIGAN EL HECHO

Hirieron a un hombre en la puerta de un baile de Ciudad Vieja; en la escena dejaron dos casquillos

La víctima fue por sus propios medios a la puerta de emergencia del Hospital Maciel. Se encuentra estable.

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Hirieron con arma de fuego a un hombre frente a un local bailable en Ciudad Vieja, en Bartolomé Mitre esquina Sarandí.

En la madrugada, la Policía recibió un llamado por varios disparos en la zona, y la denuncia por una persona herida. Al llegar a la escena, los efectivos encontraron dos vainas, pero la víctima no estaba en el lugar.

Luego, se tomó conocimiento de que el hombre herido había concurrido por sus propios medios a emergencia del Hospital Maciel. Recibió un disparo en el abdomen y se encuentra estable.

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La víctima no denunció, pero por cámaras se pudo establecer que estaba en la puerta del local bailable, cuando llegaron cuatro personas en dos motos y una de estas le disparó.

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