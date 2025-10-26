Astillero Cardama dice que Uruguay no se apega a la "buena fe", pide diálogo y advierte por acciones legales

El astillero Cardama lamentó la posición tomada por el gobierno uruguayo, de no seguir adelante con el contrato y de denunciar ante la Justicia el caso. Instó a las autoridades al diálogo, dijo que —en parte— no se apega a "la buena fe" y advirtió por el inicio de acciones legales.

"Las declaraciones públicas recientes han generado un impacto reputacional negativo e injustificado para el Astillero, afectando también la percepción de confianza entre nuestros proveedores locales e internacionales. Esta situación, que lamentamos profundamente, podría repercutir indirectamente en los plazos del proyecto. Reiteramos que no existe incumplimiento alguno ni perjuicio para la Administración, y manifestamos nuestra plena disposición a aclarar cualquier aspecto técnico o contractual pendiente", expresó en un comunicado emitido este domingo.

Y afirmó que "el astillero continúa cumpliendo con sus compromisos de construcción, manteniendo el ritmo previsto de obra y la adquisición de materiales conforme al contrato". Señaló que, "con el objetivo de ofrecer plena tranquilidad" al gobierno uruguayo, "se compromete, si fuera necesario, a sustituir la garantía de fiel cumplimiento —equivalente al 5% del contrato— por una nueva que cumpla con las características que la Administración considere adecuadas".

"Las garantías fueron oportunamente presentadas, aceptadas y supervisadas por la Administración. En consecuencia, cualquier incidencia relativa a las mismas no puede ser imputada a este Astillero, que también ha asumido los costes derivados de su emisión. No se ha ocasionado perjuicio alguno a la Administración uruguaya y se ha mantenido una comunicación constante, transparente y documentada sobre el desarrollo de la obra", expuso.

Además, el astillero llamó al diálogo: "Confiamos en que factores ajenos al proceso constructivo no continúen afectando el normal desarrollo del contrato. Francisco Cardama, S.A. solicita la apertura de un diálogo inmediato y constructivo que permita superar cualquier diferencia de interpretación y encauzar el proyecto conforme a los intereses de ambas partes. En ausencia de tal instancia, la empresa se reserva el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan para la protección de sus legítimos derechos e intereses".

"Francisco Cardama, S.A. ha cumplido en todo momento con sus obligaciones contractuales. Por ello, resulta sorprendente conocer por vía pública una eventual intención de resolver el contrato sin que medie una comunicación o intercambio previo entre las partes. Tal circunstancia no se ajusta al principio de buena fe contractual que debe regir toda relación entre la Administración y sus contratistas", apuntó.

La empresa ratificó que es una compañía "de reconocida solvencia y seriedad, con más de 100 años de trayectoria empresarial ininterrumpida". "Este Astillero nunca se ha visto involucrado en procesos concursales o de insolvencia, lo que avala su capacidad y compromiso con cada proyecto", indicó.

En ese sentido, Cardama reafirmó "su compromiso con la culminación exitosa del proyecto de las patrulleras OPV y con la búsqueda de una solución cooperativa y conforme a la legalidad contractual".