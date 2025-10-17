ASSE resolvió suprimir la Dirección de Salud Mental y crear una división con enfoque más técnico en la materia

El directorio de ASSE resolvió suprimir la Dirección de Salud Mental y crear la Dirección Programática de Salud Mental, que dependerá de la gerencia del ente. El objetivo es que el enfoque en la materia sea más técnico y se busca una mayor descentralización.

"La Dirección Programática de Salud Mental tendrá un perfil técnico exclusivo, con la responsabilidad de definir las líneas estratégicas que orienten el desarrollo de las mejores prácticas asistenciales en el territorio nacional, bajo la supervisi6n de la Gerencia Asistencial y la Gerencia General de ASSE, asegurando coherencia institucional y articulación entre los distintos niveles de atención", señala la resolución a la que accedió Subrayado y agrega que es "por razones de buena administraci6n, de eficacia y eficiencia y en aras del cumplimiento de los objetivos asistenciales de ASSE en materia de salud mental".