RECIBÍ EL NEWSLETTER

ASSE resolvió suprimir la Dirección de Salud Mental y crear una división con enfoque más técnico en la materia

En junio, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que había "30.000 personas en ASSE en lista de espera para acceder a un equipo de salud mental".

Foto: FocoUy.

Foto: FocoUy.

El directorio de ASSE resolvió suprimir la Dirección de Salud Mental y crear la Dirección Programática de Salud Mental, que dependerá de la gerencia del ente. El objetivo es que el enfoque en la materia sea más técnico y se busca una mayor descentralización.

"La Dirección Programática de Salud Mental tendrá un perfil técnico exclusivo, con la responsabilidad de definir las líneas estratégicas que orienten el desarrollo de las mejores prácticas asistenciales en el territorio nacional, bajo la supervisi6n de la Gerencia Asistencial y la Gerencia General de ASSE, asegurando coherencia institucional y articulación entre los distintos niveles de atención", señala la resolución a la que accedió Subrayado y agrega que es "por razones de buena administraci6n, de eficacia y eficiencia y en aras del cumplimiento de los objetivos asistenciales de ASSE en materia de salud mental".

En junio, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que había "30.000 personas en ASSE en lista de espera para acceder a un equipo de salud mental".

usuaria de asse agredio a medica con una llave en el cuello; pidio disculpas: no es la manera para pedir auxilio
Seguí leyendo

Usuaria de ASSE agredió a médica con una llave en el cuello; pidió disculpas: "No es la manera para pedir auxilio"

res 8406-25 Se suprime la Dir Salud Mental, se crea la Dir Programatica de Salud Mental

Temas de la nota

Lo más visto

video
volvió a hablar

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
EN LA TEJA

Allanamiento de la Policía terminó con un joven abatido que se resistió al operativo
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
barrio el tobogán

Tiroteo en el Cerro deja una bebé de diez meses y su padre heridos; ella está internada en el Pereira Rossell
Sociedad

Centro TUMO proyecta apertura en Uruguay para 2026: brindará educación digital gratuita a adolescentes

Te puede interesar

Mujer murió tras ser herida de bala; fue trasladada desde la zona donde una bebé de 10 meses y su padre fueron baleados
HOSPITAL DEL CERRO

Mujer murió tras ser herida de bala; fue trasladada desde la zona donde una bebé de 10 meses y su padre fueron baleados
Foto: Mª Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena en el Cerro, donde fue baleado el bebé y el hombre. video
barrio el tobogán

Tiroteo en el Cerro deja una bebé de diez meses y su padre heridos; ella está internada en el Pereira Rossell
Una maestra fue agredida en Malvín y el sindicato convoca a un paro el lunes de todo el día
ESCUELA 172 DE MALVÍN

Una maestra fue agredida en Malvín y el sindicato convoca a un paro el lunes de todo el día

Dejá tu comentario