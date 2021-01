Asse duplicó camas de cuidados intensivos en Maldonado

Delgado, señaló que la apuesta de ASSE es a una salud pública de calidad y destacó que a fines de enero habrá 210 camas de CTI, cuando al asumir este gobierno había 109.

DELGADO CTI

En relación a la pandemia, afirmó que el sistema no va a colapsar al incorporarse recursos médicos y no médicos para superar el estrés del personal de la salud personal. “La vacuna es una prioridad. No vamos a tener la más barata, ni la más rápida, sino la más segura. La decisión es científica y no política. Acá lo científico está por encima de lo político”, aseguró el Secretario de la Presidencia.

Asse aumentará capacidad de testeo de covid-19

El Presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, anunció que aumentará la capacidad de testeos diarios de 550 a 2.700, a fines de enero, al contar con un proceso de automatización de los laboratorios.

Respecto a nuevos CTI, señaló que hay varias obras en curso para adaptar hospitales, y que a fin de mes se inaugura con seis camas el nuevo CTI de Las Piedras, que aún así es la zona más desprovista la región Oeste del país.

Contenedor para hisopados en Punta del Este

Desde la semana próxima, un contenedor, puesto a disposición por la empresa portuaria Tamibel Group S.A. en conjunto con ASSE y la Intendencia de Maldonado, realizará hisopados gratuitos en la explanada de Los Dedos de Punta del Este, donde hay una gran concentración de jóvenes, que es la población objetivo.

La Directora de la Región Este, doctora Laura Ayul, indicó que dicho contenedor funcionará durante seis horas diarias, inicialmente, con posibilidad de ampliarlo a 12 horas. Procesará hasta 80 test diarios y atenderá a toda la población, sea o no usuaria de ASSE.