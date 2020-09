Asqueta: "esperemos que en 15 días no tengamos que tomar medidas restrictivas"

“Lo vimos con un sentimiento de una profunda angustia”, dijo Asqueta al ser consultado sobre la movilización con decenas de miles de personas, en su mayoría sin tapabocas y sin la distancia física aconsejada.

Asqueta recordó que la crisis del coronavirus en España comenzó con una marcha multitudinaria, y aseguró que eso está “probado científicamente”.

Consultado sobre los pasos que seguirá el Ministerio en este caso, el jerarca respondió que no piensan en una multa o sanción: “Desde la Dirección General de la Salud no estamos pensando a quiñen buscar, a quién sancionar, estamos pensando en el esfuerzo que tal vez le tengamos que pedir a los uruguayos dentro de 15 días para restringirse, para no hacer tal cosa, para cuidar aún más a sus personas o tal vez alguna fuente laboral se pueda cortar por esto. Eso sería absolutamente lamentable”.

El director de Salud también dijo que existe preocupación en las autoridades por el comportamiento que tengan los ciudadanos este domingo de elecciones. Asqueta recordó que no debe haber ningún tipo de aglomeraciones, ni dentro ni afuera de los centros de votación.

ASQUETA ELECCION

El ministro de Salud Daniel Salinas expresó en Twitter que tras la marcha del viernes se siente "predicando en el desierto".