Asociación de Jugueteros registra caída de ventas en estas fiestas: "Este año fue mucho peor que el año pasado"

La Asociación de Jugueteros del Uruguay registra una caída de las ventas en este fin de año y denuncia el cierre de más de 40 jugueterías .

Federico Gerwer dijo a Subrayado que el balance es como se preveía y que las ventas fueron malas durante todo el año. En Navidad y Día de Reyes la caída fue en el entorno de un 20%-25%, en comparación con el 2024.

"Este año ya veníamos de muchos cierres. En setiembre habíamos hecho un estimativo de alrededor unos 40 puntos de venta en todo el país que habían cerrado (...) creemos que el número va a ser hasta incluso mayor porque este año fue mucho peor que el año pasado", afirmó.

Desde la Asociación de Jugueteros también realizaron una valoración sobre el Impuesto Temu que comenzará a regir en mayo de este año y reclamaron mayores medidas de control por parte del gobierno.

"El impuesto Yemu creemos que para nada influye, simplemente lo único que hace es gravar algo que no estaba gravado, va a afectar más en una pequeña porción al que compra, al consumidor, pero al comercio no le va a cambiar absolutamente nada", señaló.

Y agregó: "Lo primero que hay que hacer es ponernos a todos en el mismo lugar. Ya que hoy está todo globalizado, se habla mucho de actualizarse, el primer aggiornamiento es que todos juguemos con las mismas reglas. Si hoy es lo mismo comprar en Uruguay, en China o en Estados Unidos a cualquier empresa, que todas jueguen con las mismas normas".