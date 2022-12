Así será el operativo especial de la IMM para los fines de semana de las fiestas

“En caso de una espirometría positiva se aplicará una importante multa y se retirará la libreta por seis meses, además de guinchar el vehículo si nadie está en condiciones de conducirlo”, indica la comuna.

Las playas habilitadas tendrán guardavidas los dos días, en su horario de siempre, de 8 a 20 horas, con refuerzo de trabajo de marineros. Instan a no ingresar al agua con alcohol en sangre y no llevar botellas de vidrio a la arena, además de no dejar residuos.

En cuanto a la limpieza, la Intendencia indicó que habrá refuerzo de los sistemas de recolección, con “turnos especiales, más zona limpia, planta de transferencia de residuos para la zona oeste”.

“Se dispondrá de volquetas abiertas de refuerzo en sitios priorizados de retiro diario. Estarán mapeadas y disponibles en la web. Su uso y nivel de llenado podrá ser informado a través del número de Whatsapp (092 250 255)”, agrega el comunicado.

También ampliarán por estas fechas la capacidad y el horario de la zona limpia, con motocarros. “Se dispondrá temporalmente de aumento de volquetas, cajas y camiones abiertos”, indica.

La Intendencia también reforzará hasta el 8 de enero la fiscalización, con 10 equipos que trabajarán en calle. Las denuncias serán recibidas con texto y foto al 092 250 260 a través de WhatsApp y las multas están entre las 5 y 350 UR.