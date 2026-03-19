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SORTEO EN ASUNCIÓN

Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026 en los que están Boston River, Juventud y City Torque

Los equipos uruguayos conocieron su suerte este jueves en el sorteo realizado en Asunción, Paraguay.

AFP

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Este jueves en la sede de la Conmebol se realizó el sorteo de los grupos de la Copa Sudamericana 2026. Por Uruguay participa Boston River, Juventud de Las Piedras y Montevideo City Torque.

Copa Sudamericana

El Grupo A está integrado por América de Cali (COL), Tigre (ARG), Macará (ECU) y Alianza Atlético (PER).

Foto: AFP. Juventud de las Piedras jugó en Colombia este jueves.
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El Grupo B lo componen Atlético Mineiro (BRA), Cienciano (PER), Academia Puerto Cabello (VEN) y Juventud de Las Piedras (URU).

Por el Grupo C se enfrentan Sao Paulo (BRA), Millonarios (COL), Boston River (URU) y O'Higgins (CHI).

El Grupo D lo conforman Santos (BRA), San Lorenzo (ARG), Deportivo Cuenca (ECU) y Recoleta (PAR).

El Grupo E está integrado por Racing Club (ARG), Caracas FC (VEN), Independiente Petrolero (BOL) y Botafogo (BRA).

El Grupo F lo integran Gremio (BRA), Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU) y Deportivo Riestra (ARG).

Por el Grupo G se miden Olimpia (PAR), Vasco da Gama (BRA), Audax Italiano (CHI) y Barracas Central (ARG).

Por último, el Grupo H está integrado por River Plate (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Blooming (BOL) y Carabobo (VEN).

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FUENTE: Subrayado y AFP

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