Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026 en los que están Boston River, Juventud y City Torque

Este jueves en la sede de la Conmebol se realizó el sorteo de los grupos de la Copa Sudamericana 2026. Por Uruguay participa Boston River, Juventud de Las Piedras y Montevideo City Torque.

El Grupo A está integrado por América de Cali (COL), Tigre (ARG), Macará (ECU) y Alianza Atlético (PER).

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El Grupo B lo componen Atlético Mineiro (BRA), Cienciano (PER), Academia Puerto Cabello (VEN) y Juventud de Las Piedras (URU).

Por el Grupo C se enfrentan Sao Paulo (BRA), Millonarios (COL), Boston River (URU) y O'Higgins (CHI).

El Grupo D lo conforman Santos (BRA), San Lorenzo (ARG), Deportivo Cuenca (ECU) y Recoleta (PAR).

El Grupo E está integrado por Racing Club (ARG), Caracas FC (VEN), Independiente Petrolero (BOL) y Botafogo (BRA).

El Grupo F lo integran Gremio (BRA), Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU) y Deportivo Riestra (ARG).

Por el Grupo G se miden Olimpia (PAR), Vasco da Gama (BRA), Audax Italiano (CHI) y Barracas Central (ARG).

Por último, el Grupo H está integrado por River Plate (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Blooming (BOL) y Carabobo (VEN).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/2034779863123399003&partner=&hide_thread=false Ya están los grupos de la Copa Sudamericana. Boston River quedó en el grupo de la muerte. Los detalles con @Roberto_Moar pic.twitter.com/Ar3NO0c5sa — Subrayado (@Subrayado) March 19, 2026

FUENTE: Subrayado y AFP