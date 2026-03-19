Este jueves en la sede de la Conmebol se realizó el sorteo de los grupos de la Copa Sudamericana 2026. Por Uruguay participa Boston River, Juventud de Las Piedras y Montevideo City Torque.
Así quedaron los grupos de la Copa Sudamericana 2026 en los que están Boston River, Juventud y City Torque
Los equipos uruguayos conocieron su suerte este jueves en el sorteo realizado en Asunción, Paraguay.
Copa Sudamericana
El Grupo A está integrado por América de Cali (COL), Tigre (ARG), Macará (ECU) y Alianza Atlético (PER).
Juventud quedó eliminado de la Libertadores tras caer 2-1 con Independiente Medellín
El Grupo B lo componen Atlético Mineiro (BRA), Cienciano (PER), Academia Puerto Cabello (VEN) y Juventud de Las Piedras (URU).
Por el Grupo C se enfrentan Sao Paulo (BRA), Millonarios (COL), Boston River (URU) y O'Higgins (CHI).
El Grupo D lo conforman Santos (BRA), San Lorenzo (ARG), Deportivo Cuenca (ECU) y Recoleta (PAR).
El Grupo E está integrado por Racing Club (ARG), Caracas FC (VEN), Independiente Petrolero (BOL) y Botafogo (BRA).
El Grupo F lo integran Gremio (BRA), Palestino (CHI), Montevideo City Torque (URU) y Deportivo Riestra (ARG).
Por el Grupo G se miden Olimpia (PAR), Vasco da Gama (BRA), Audax Italiano (CHI) y Barracas Central (ARG).
Por último, el Grupo H está integrado por River Plate (ARG), Red Bull Bragantino (BRA), Blooming (BOL) y Carabobo (VEN).
FUENTE: Subrayado y AFP
Dejá tu comentario