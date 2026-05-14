Corte de tránsito en 18 de Julio hasta las 14:00 por movilización de jubilados y pensionistas

Jubilados y pensionistas marcharon este jueves por Av. 18 de Julio.

Corte en 18 de Julio entre Río Negro y Ejido.

La avenida 18 de Julio permanece cortada entre Río Negro y Ejido debido a una movilización convocada por la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu).

Los manifestantes se concentraron en plaza Fabini y marcharon hacia plaza Cagancha, donde se realizó una oratoria. El corte de tránsito se mantendrá hasta las 14:00.

Las líneas de ómnibus hacia el Centro circulan por 18 de Julio, Ejido, Colonia y Julio Herrera y Obes o Convención.

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En tanto, las líneas hacia Tres Cruces lo hacen por 18 de Julio, Julio Herrera y Obes o Río Negro, San José y Ejido.

Las paradas suspendidas hacia el Centro son las de 18 de Julio y Yí, 18 de Julio en plaza Cagancha y 18 de Julio esquina Río Negro.

Hacia Tres Cruces quedaron suspendidas las paradas de 18 de Julio y Paraguay, 18 de Julio en plaza Cagancha, Aquiles Lanza y Ejido.

El reclamo

MARCHA JUBILADOS Jubilados y pensionistas marcharon este jueves por Av. 18 de Julio.

“Esta concentración es defendiendo nuestros derechos, algunas mejoras han sido insuficientes”, dijo al programa Arriba gente de Canal 10 la secretaria general de onajpu, Estela Ovelar.

La organización convocó la movilización y el acto por reclamos vinculados a pasividades, vivienda y salud.