RECIBÍ EL NEWSLETTER
CÁMARAS FRONTAL Y OTRA 360º

Así funciona y observa todo a su alrededor el tótem de emergencia de la Policía instalado en Plaza Matriz

El tótem de la Policía instalado en Plaza Matríz permite la comunicación directa con quien hace el llamado de emergencia. La cámara frontal lo registra en vivo y la otra 360º observa todo a su alrededor.

Cámara-Totem-Magui-Prado-Ciudad-Vieja

Un equipo de Subrayado mostró cómo funciona y cómo la Policía observa todo alrededor del tótem instalado en la Plaza Matriz de Ciudad Vieja.

El tótem tiene un botó que si una persona lo presiona entra en comunicación directa con los policías del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior.

Desde ese Centro los efectivos activan la cámara frontal del tótem y pueden ver y comunicarse con la persona que activó el botón de emergencia.

La avioneta incendiada en julio, en un camino rural de Paysandú, origen de la investigación que terminó ahora con 414 kilos de pasta base incautada.
Seguí leyendo

Una avioneta incendiada en julio y dos espejos grandes en una camioneta: así incautaron más de 400 kilos de pasta base

A través de esta comunicación la persona informa de la emergencia que desea denunciar, sea propia o ajena, mientras que los efectivos observan la escena, explicó a Subrayado Camilo de León, director del servicio de Emergencia 911.

Además, en lo alto del tótem, una cámara de 360º registra en tiempo real todo lo que sucede alrededor del nuevo dispositivo.

Todo queda registrado en las cámaras, desde la persona que activa el botón de emergencia hasta lo que sucede a decenas de metros del tótem, agregó Víctor Torres, director del Centro de Comando Unificado.

Más tótem como este se colocarán en zonas de Montevideo con mucha concurrencia de público, como en centros comerciales y en la rambla del Parque Rodó, frente a la pista de patinaje.

TOTEM DOS

Temas de la nota

Lo más visto

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
FISCALÍA

Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
Sociedad

Entra en vigencia este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera
DATOS OFICIALES DE LA IMM

Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en rambla de Punta Gorda
UNOS 160.000 DÓLARES

Confirman sentencia que obliga al Estado a indemnizar a Joselo López y otros funcionarios de INAU por video difundido en 2015
MONTEVIDEO

Una persona fue atropellada por el tren en un cruce con barrera de Paso Molino

Te puede interesar

A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir, dijo Carlos Negro tras incautar 414 kilos de pasta base video
CASI 3 MILLONES DE DOSIS, DIJO LA POLICÍA

"A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir", dijo Carlos Negro tras incautar 414 kilos de pasta base
La avioneta incendiada en julio, en un camino rural de Paysandú, origen de la investigación que terminó ahora con 414 kilos de pasta base incautada. video
OPERATIVO EN PAYSANDÚ

Una avioneta incendiada en julio y dos espejos grandes en una camioneta: así incautaron más de 400 kilos de pasta base
Imputaron con prisión a los dos detenidos por los 414 kilos de pasta base incautados en Paysandú
PRISIÓN PREVENTIVA HASTA MAYO DE 2026

Imputaron con prisión a los dos detenidos por los 414 kilos de pasta base incautados en Paysandú

Dejá tu comentario