Así funciona y observa todo a su alrededor el tótem de emergencia de la Policía instalado en Plaza Matriz

Un equipo de Subrayado mostró cómo funciona y cómo la Policía observa todo alrededor del tótem instalado en la Plaza Matriz de Ciudad Vieja.

El tótem tiene un botó que si una persona lo presiona entra en comunicación directa con los policías del Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior.

Desde ese Centro los efectivos activan la cámara frontal del tótem y pueden ver y comunicarse con la persona que activó el botón de emergencia.

A través de esta comunicación la persona informa de la emergencia que desea denunciar, sea propia o ajena, mientras que los efectivos observan la escena, explicó a Subrayado Camilo de León, director del servicio de Emergencia 911.

Además, en lo alto del tótem, una cámara de 360º registra en tiempo real todo lo que sucede alrededor del nuevo dispositivo.

Todo queda registrado en las cámaras, desde la persona que activa el botón de emergencia hasta lo que sucede a decenas de metros del tótem, agregó Víctor Torres, director del Centro de Comando Unificado.

Más tótem como este se colocarán en zonas de Montevideo con mucha concurrencia de público, como en centros comerciales y en la rambla del Parque Rodó, frente a la pista de patinaje.